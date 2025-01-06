مراسل الجديد: عناصر الدفاع المدني اللبناني تمكنت اليوم من انتشال جثامين 5 شهداء من بلدة الخيام

مراسل الجديد: الصليب الأحمر الدولي واللبناني تمكن اليوم من سحب جثامين 6 شهداء من مسعفي الهيئة الصحية الاسلامية كانوا استشهدوا سابقاً في بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل