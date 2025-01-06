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مراسلة الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين يتوجه في هذه الأثناء الى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
مراسلة الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين يتوجه في هذه الأثناء الى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
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2025-01-06 | 12:53
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معلومات الجديد: الموفد الأميركي أعرب لبري عن حرص الولايات المتحدة على متابعة تنفيذ الاتفاق ويأملون خيراً في وقف الخروقات
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