وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لـ #الجديد: أشعر أن بند إعادة النظر في هيكلة المصارف لن يسير خلال الجلسة التي دعا اليها رئيس الحكومة اليوم

وزير المهجرين عقب انسحابه من الجلسة الوزارية: ميقاتي ممتعض من المودعين لإقدامهم على وقفة تضامنية ولا أرضى أبداً أن يضع ملف المودعين على الرف ومعالجة المصارف لن يكون على حسابهم