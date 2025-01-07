مصادر سياسية لـ "الجديد": لودريان سيسمع نفس الجواب عن الآلية الدستورية في حال كرر الموقفين الاميركي – السعودي

عاجل
معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً
معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً
معلومات الجديد: الثنائي الشيعي ثابت على موقفه لناحية أنّ انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً للدستور وهم لن يتّجهوا الى تعديل دستوري
معلومات الجديد: الثنائي الشيعي ثابت على موقفه لناحية أنّ انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً للدستور وهم لن يتّجهوا الى تعديل دستوري
معلومات الجديد: لودريان نقل في الإجتماعات التي عقدها حتى الآن دعم ترشيح جوزيف عون بما يتناغم مع وحدة توجه اللجنة الخماسية
معلومات الجديد: لودريان نقل في الإجتماعات التي عقدها حتى الآن دعم ترشيح جوزيف عون بما يتناغم مع وحدة توجه اللجنة الخماسية
مراسلة الجديد: وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
مراسلة الجديد: وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
النائب فراس حمدان لـ #الجديد: أتجه لانتخاب قائد الجيش غداً
النائب فراس حمدان لـ #الجديد: أتجه لانتخاب قائد الجيش غداً
مراسلة الجديد: دبابة ميركافا معادية من مكان توغلها داخل بلدة مارون الراس استهدفت منزل ثالث في حي عقبة مارون في أطراف مدينة بنت جبيل
مراسلة الجديد: دبابة ميركافا معادية من مكان توغلها داخل بلدة مارون الراس استهدفت منزل ثالث في حي عقبة مارون في أطراف مدينة بنت جبيل
النائب ابراهيم منيمنة لـ #الجديد: سأصوت لقائد الجيش غداً
النائب ابراهيم منيمنة لـ #الجديد: سأصوت لقائد الجيش غداً
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
03:08
بالفيديو - بشكل "حلزوني".. مقاتلات إسرائيلية تحلق فوق لبنان
02:26
حريق ضخم أرغم آلاف السكان على إخلاء منازلهم!
2025-01-07
إعتذر لزوجته.. وبعد ذلك قتلها وإنتحر!... ماذا حدث في القاهرة؟
2025-01-06
بالفيديو - هوكستين لمراسلة الجديد: أحب دائماً العودة إلى لبنان
2025-01-06
هوكستين بعد لقائه بري: الإسرائيلي سيخرج بشكلٍ كامل من لبنان
خاص الجديد
مصادر سياسية لـ "الجديد": لودريان سيسمع نفس الجواب عن الآلية الدستورية في حال كرر الموقفين الاميركي – السعودي
2025-01-07 | 13:08
A-
A+
مصادر سياسية لـ "الجديد": لودريان سيسمع نفس الجواب عن الآلية الدستورية في حال كرر الموقفين الاميركي – السعودي
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: القوى السياسية تناقش حتى الآن مجموعة من الاسماء المطروحة للرئاسة بانتظار ما ستحمله الزيارتان السعودية والاميركية إلى لبنان
مصادر دبلوماسية لـ "الجديد": زيارة البخاري لعين التينة كانت سريعة ولم تحمل أي اتفاقات أو رسائل سياسية بانتظار وصول وزير الخارجية السعودي بعد العيد حيث ستحمل زيارته طابعا رئاسيا
مصادر سياسية لـ "الجديد": زيارة قائد الجيش إلى السعودية لا يمكن فصلها عن الملف الرئاسي ولكنها لا تدل على تبني ترشيح رسمي لعون سعودياً
مصادر سياسية لـ "الجديد": لودريان سيسمع نفس الجواب عن الآلية الدستورية في حال كرر الموقفين الاميركي – السعودي
خاص الجديد
سياسية
"الجديد":
لودريان
سيسمع
الجواب
الآلية
الدستورية
الموقفين
الاميركي
السعودي
العودة الى الأعلى
النائب غسان حاصباني لـ #الجديد: لدينا تصورات عدة لجلسة الخميس ونضع زيارة لودريان ضمن إطار حضور الدبلوماسيين للجلسة الرئاسية
معلومات الجديد: الجيش اللبناني يتحضر لاعادة التمركز في القطاع الغربي خلال الـ 5 أيام المقبلة بالتوازي مع انسحاب العدو الاسرائيلي
اقرأ ايضا في خاص الجديد
05:16
معلومات الجديد: اجتماعات الثنائي الشيعي مستمرة والتنسيق مع التيار الوطني الحر مستمر
05:16
معلومات الجديد: اجتماعات الثنائي الشيعي مستمرة والتنسيق مع التيار الوطني الحر مستمر
05:16
معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً
05:16
معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً
05:13
معلومات الجديد: الثنائي الشيعي ثابت على موقفه لناحية أنّ انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً للدستور وهم لن يتّجهوا الى تعديل دستوري
05:13
معلومات الجديد: الثنائي الشيعي ثابت على موقفه لناحية أنّ انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً للدستور وهم لن يتّجهوا الى تعديل دستوري
يحدث الآن
خاص الجديد
05:16
معلومات الجديد: اجتماعات الثنائي الشيعي مستمرة والتنسيق مع التيار الوطني الحر مستمر
خاص الجديد
05:16
معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً
خاص الجديد
05:13
معلومات الجديد: الثنائي الشيعي ثابت على موقفه لناحية أنّ انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً للدستور وهم لن يتّجهوا الى تعديل دستوري
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:22
رقص عبد المنعم عمايري وأيمن رضا احتفالا بالحرية يتصدر
2024-12-14
فرنجية خارج السباق!
2024-12-21
قوى الأمن تعلن توقيف منفذ دهس "الدركي" في بيروت
2024-12-21
بعد دهسه عنصراً من قوى الأمن في بيروت .. بيان لعائلة خليل سبليني
2024-06-12
غياب زوج نانسي عجرم عن آخر ظهور لها يثير تساؤلات الجمهور
2024-11-21
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: حماس تخلت عن مطلبها بوقف الحرب في غزة وتريد صفقة
بالفيديو
بالفيديو
04:55
لودريان يزور بري.. مراسلة الجديد تطلعنا على آخر المستجدات من عين التينة
04:19
مراسل الجديد ينقل الأجواء من أمام قصر الصنوبر
14:55
ربيع الهبر يعترف "المشهد لا ينبئ بالخير".. والسفراء قادمون ليشهدوا على فشل انتخاب الرئيس
13:11
مقدمة النشرة المسائية 07-01-2025
09:16
وزير الإعلام يتلو مقررات الجلسة الوزارية
08:57
جلسة وزارية في السرايا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:38
وهاب: جهاد أزعور رئيساً!
محليات
12:38
وهاب: جهاد أزعور رئيساً!
محليات
00:23
هذا ما قاله بري ممازحاً رجل دين مسيحي!
محليات
00:23
هذا ما قاله بري ممازحاً رجل دين مسيحي!
عربي و دولي
06:22
بحثاً عن "فلول الأسد".. بدء حملة تمشيط!
عربي و دولي
06:22
بحثاً عن "فلول الأسد".. بدء حملة تمشيط!
منوعات
02:26
حريق ضخم أرغم آلاف السكان على إخلاء منازلهم!
منوعات
02:26
حريق ضخم أرغم آلاف السكان على إخلاء منازلهم!
محليات
00:26
"حزب الله أنشأ ما يشبه ثكنات عسكرية".. هذا ما كتبته صحيفة نداء الوطن!
محليات
00:26
"حزب الله أنشأ ما يشبه ثكنات عسكرية".. هذا ما كتبته صحيفة نداء الوطن!
فن
11:22
رقص عبد المنعم عمايري وأيمن رضا احتفالا بالحرية يتصدر
فن
11:22
رقص عبد المنعم عمايري وأيمن رضا احتفالا بالحرية يتصدر
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025