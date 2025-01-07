"عُصفوريةٌ رئاسية تَضرِبُ ساحلاً وجبلاً".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

عُصفوريةٌ رئاسية تَضرِبُ ساحلاً وجبلاً، ومن غير المؤكد ما اذا كان هذا الاضطرابُ السياسيُّ سينتهي بانتخابِ رئيسٍ أم أنَّ جلسةَ الخميس ستَظهرُ عليها عوارضُ الالتهاباتِ النيابية، وعلى مرمى يومينِ من فتحِ الصُّندوق فإنَّ حالةَ هَذَيانٍ تَتَحَكَّم بصورة الانتخاب، حيث وللمرة الاولى يقفُ النوابُ والكتلُ على مفترَقِ طرقٍ في مشهدٍ اقربَ الى لُعبة "المتاهة الالكترونية"، اولُ الذين تَجاوَزوا هذا التطبيقَ كان زعيمَ الجبل وليد جنبلاط.. وبعدَه اختفتِ الأصوات وتقلَّبَتِ التسمياتُ على نارِ الكتلِ والتجمعاتِ النيابية