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خاص الجديد

النائب ميشال دويهي لـ "الجديد": الصخب الحاصل في الحياة السياسية اللبنانية غير مألوف وما فعله بري في إدارة الجلسات السابقة لم يكن على مسافة واحدة من جميع الكتل النيابية وبالتالي فإن سلوكه غير صحيح

2025-01-07 | 15:11
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النائب ميشال دويهي لـ "الجديد": الصخب الحاصل في الحياة السياسية اللبنانية غير مألوف وما فعله بري في إدارة الجلسات السابقة لم يكن على مسافة واحدة من جميع الكتل النيابية وبالتالي فإن سلوكه غير صحيح
النائب ميشال دويهي لـ "الجديد": الصخب الحاصل في الحياة السياسية اللبنانية غير مألوف وما فعله بري في إدارة الجلسات السابقة لم يكن على مسافة واحدة من جميع الكتل النيابية وبالتالي فإن سلوكه غير صحيح
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النائب ميشال دويهي لـ "الجديد": الصخب الحاصل في الحياة السياسية اللبنانية غير مألوف وما فعله بري في إدارة الجلسات السابقة لم يكن على مسافة واحدة من جميع الكتل النيابية وبالتالي فإن سلوكه غير صحيح

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