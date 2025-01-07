النائب جورج عقيص لـ "الجديد": لا فيتو على إسم قائد الجيش وأمام المعارضة مقاربة واحدة وخطة موحدة ستُطبق وبالتالي المساعي جدية من أجل التوافق على إسم معين

معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً

معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً

معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً

معلومات الجديد: الثنائي الشيعي ثابت على موقفه لناحية أنّ انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً للدستور وهم لن يتّجهوا الى تعديل دستوري