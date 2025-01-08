معلومات الجديد: اجتماع سيعقد السابعة من مساء اليوم بين كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة لمناقشة الملف الرئاسي والخروج بموقف بموحد على أن لا يتعارض الموقف مع التوافق الوطني