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النائب حسن فضل الله حول ما ينشر منسوباً الى مصادر الثنائي: موقفنا نعلنه غداً في صندوق الانتخاب وكل ما يُنشر من معلومات قبل الاقتراع لا نتبناه وسنصوّت وفق ما ينسجم وقناعتنا الوطنية
2025-01-08 | 14:23
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النائب حسن فضل الله حول ما ينشر منسوباً الى مصادر الثنائي: موقفنا نعلنه غداً في صندوق الانتخاب وكل ما يُنشر من معلومات قبل الاقتراع لا نتبناه وسنصوّت وفق ما ينسجم وقناعتنا الوطنية
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