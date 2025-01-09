النائب هادي أبو الحسن لـ "الجديد": تطورات كبرى طرأت على مستوى لبنان والمنطقة ونحن أمام تحديات كبيرة في البلد إلا أن الظرف أتى مناسباً وكان لا بد من اتخاذ قرار