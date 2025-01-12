ميشال المر لـ #الجديد: اقترعتُ للرئيس جوزيف عون في الدورتين لأنه الأفضل بالنسبة لنا بعكس ما يتمّ التداول به ولستُ من النواب الذين تعرّضوا للضغوط في الساعات الأخيرة قبل الجلسة