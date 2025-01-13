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2025-01-13 | 14:23
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مصادر الجديد: رئيس الحكومة المكلف نواف سلام حرص على إبداء إيجابية عبر رسائل إلى الحزب والحركة اكد فيها ان تكليفه لا يهدف إلى إقصاء احد
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خاص الجديد
محليات
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الحكومة
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