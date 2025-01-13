النائب أحمد الخير لـ #الجديد: نسعى إلى تأمين التوافق المنشود للرئيس نواف سلام

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نواف سلام من قصر بعبدا: لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة والشراكة الوطنية ويدايا الاثنان ممدودتان للإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار
نواف سلام من قصر بعبدا: لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة والشراكة الوطنية ويدايا الاثنان ممدودتان للإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار
نواف سلام من قصر بعبدا: الأساس في الإصلاحات السياسية هو العمل في آن واحد على تطبيق اتفاق الطائف وسد ثغراته ولا يتحقق ذلك إلا من خلال اللامركزية الادارية الموسعة وسنعمل بكل طاقاتنا لإنصاف ضحايا المرفأ
نواف سلام من قصر بعبدا: الأساس في الإصلاحات السياسية هو العمل في آن واحد على تطبيق اتفاق الطائف وسد ثغراته ولا يتحقق ذلك إلا من خلال اللامركزية الادارية الموسعة وسنعمل بكل طاقاتنا لإنصاف ضحايا المرفأ
نواف سلام من قصر بعبدا: سيكون على الحكومة التي سأشكلها وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج ويؤمن فرص عمل للأجيال الطالعة
نواف سلام من قصر بعبدا: سيكون على الحكومة التي سأشكلها وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج ويؤمن فرص عمل للأجيال الطالعة
نواف سلام من قصر بعبدا: حان الوقت لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن والفرص وأبرز التحديات التي نواجهها اليوم هو التصدي لنتائج العدوان الاسرائيلي على لبنان وإعادة الإعمار ليس مجرد وعد بل إلتزام
نواف سلام من قصر بعبدا: حان الوقت لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن والفرص وأبرز التحديات التي نواجهها اليوم هو التصدي لنتائج العدوان الاسرائيلي على لبنان وإعادة الإعمار ليس مجرد وعد بل إلتزام
تصريح رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: أشكر الجميع على الثقة التي منحوني إياها في هذه الظروف الصعبة خدمةً للبنان
تصريح رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: أشكر الجميع على الثقة التي منحوني إياها في هذه الظروف الصعبة خدمةً للبنان
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2025-01-13 | 14:30
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