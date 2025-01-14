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أوساط مطلّعة على تأليف الحكومة لـ "الجديد": سنكون أمام مجلس وزراء مكوّن من كادرات أكاديمية وشبابية خارج التحاصص السياسي والحزبي
2025-01-14 | 12:55
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أوساط مطلّعة على تأليف الحكومة لـ "الجديد": سنكون أمام مجلس وزراء مكوّن من كادرات أكاديمية وشبابية خارج التحاصص السياسي والحزبي
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خاص الجديد
محليات
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والحزبي
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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي نفّذ تفجيراً كبيراً وسط بلدة ميس الجبل
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مقدمة النشرة المسائية 14-01-2025
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