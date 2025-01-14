معلومات الجديد: مبدأ فصل النيابة عن الوزارة سيطبق في تشكيل الحكومة

معلومات الجديد: شكل الحكومة مطروح في صيغتين الأولى أن تكون مؤلفة من 24 وزيراً متخصصاً من غير الحزبيين والثانية أن تكون حكومة من 30 وزيراً 24 منهم تكنوقراط و6 سياسيين