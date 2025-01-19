وزير الطاقة والمياه وليد فياض لـ"وهلق شو": الأموال المخصصة لشراء الفيول كانت محدودة ولكن من خلال الجباية تمكنا من تأمين التمويل ويمكن القول إن خطة طوارىء الكهرباء نُفذت اليوم وقمنا بإصلاحات عدة