الصحافية رندة تقي الدين لـ"وهلق شو": الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب سيستغرق المزيد من الوقت مع تزايد الانتقادات لتواجد سلاح حزب الله في المنطقة حتى الآن وماكرون عازم على عقد مؤتمر الدعم للبنان