النائب مارك ضو لـ "وهلق شو": الشعب اللبناني حقق انتصاراً وهناك تسهيلات حصلت أمام الاستحقاقات التي أنجزت بالرغم من مواقف حركة أمل وحزب الله التي كانت "شكلية"