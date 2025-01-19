النائب أسعد ضرغام لـ"وهلق شو": أعتقد أنه سيتم تقديم تشكيلة واحدة للحكومة متفق عليها سلفاً بين سلام والرئيس عون وحتى الساعة لم يتم البت بالأسماء أو الحقائب بعكس ما يُشاع وذلك باستثناء وزارة المال