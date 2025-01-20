مصادر الجديد: الثنائي لم يسلم بعد الاسماء للرئيس المكلف بانتظار حسم باقي الحقائب الـ 4 الى جانب وزارة المال لذلك سيكون للثنائي لقاء ثالث مع الرئيس سلام لم يحدد موعده بعد