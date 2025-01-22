السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ "الجديد": الخماسية ستستمر في دعم لبنان سياسياً وندرك أن لبنان أمام مرحلة جديدة تتطلب تغييرات عدة

رويترز عن الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وندعو إسرائيل إلى ضبط النفس

رويترز عن الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وندعو إسرائيل إلى ضبط النفس

رويترز عن الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وندعو إسرائيل إلى ضبط النفس

زياد نجيم في أجرأ حوار عن الدين و الفن والسياسة الآن على الجديد https://youtu.be/Nh3-v3DjQ_4