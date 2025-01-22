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رويترز عن الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وندعو إسرائيل إلى ضبط النفس
رويترز عن الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وندعو إسرائيل إلى ضبط النفس
زياد نجيم في أجرأ حوار عن الدين و الفن والسياسة الآن على الجديد https://youtu.be/Nh3-v3DjQ_4
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مصادر مطلعة على لقاء عون - سلام لـ #الجديد: لا خلاف بين الرجلين وهما متفقان على اتباع نهج جديد في تشكيل الحكومة مختلف عن السابق
2025-01-22 | 13:04
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مصادر مطلعة على لقاء عون - سلام لـ #الجديد: لا خلاف بين الرجلين وهما متفقان على اتباع نهج جديد في تشكيل الحكومة مختلف عن السابق
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مصادر مطلعة على لقاء عون - سلام لـ #الجديد: لا خلاف بين الرجلين وهما متفقان على اتباع نهج جديد في تشكيل الحكومة مختلف عن السابق
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