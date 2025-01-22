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مراسل الجديد: جيش العدو الاسرائيلي نفذ عملية نسف لـ 3 منازل في بلدة دير ميماس
2025-01-22 | 14:58
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مراسل الجديد: جيش العدو الاسرائيلي نفذ عملية نسف لـ 3 منازل في بلدة دير ميماس
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العدو
الاسرائيلي
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