الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
البقاع
12
o
الجنوب
17
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
12:50
مهدد بالسقوط.. إخلاء مبنى في التبانة طرابلس (فيديو)
2025-01-22
بالفيديو: ترامب يستمع للأذان
2025-01-22
تنبيه عاجل: رسالة نصيّة تؤدي للسرقة!
2025-01-22
في أسرار الصحف: عملاء من "الحزب"؟!
2025-01-21
بالفيديو- ترامب يرقص بالسيف
خاص الجديد
مراسل الجديد: دورية من القوات الفرنسية العاملة في اليونيفيل طلبت من أحد المزارعين الذي كان يعمل في جبانة بلدة القنطرة المغادرة في مهلة ساعة بتحذير اسرائيلي
2025-01-23 | 06:36
A-
A+
مراسل الجديد: دورية من القوات الفرنسية العاملة في اليونيفيل طلبت من أحد المزارعين الذي كان يعمل في جبانة بلدة القنطرة المغادرة في مهلة ساعة بتحذير اسرائيلي
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: جيش العدو الاسرائيلي عمد صباح اليوم الى إحراق منزل في الحي الشرقي لبلدة القنطرة من جهة بلدة الطيبة
مراسلة الجديد: تعرض عناصر دورية من اليونيفيل إلى إصابات نتيجة تعرضها لإنفجار أثناء قيام العدو بنسف منزل في بلدة مركبا ومصادفة مرورها بالقرب منه
مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي نفذ قرابة الساعة 8:10 صباحاً عملية تفجير ضخمة في بلدة بني حيان ودوي الإنفجار تردد صداه في العديد من المناطق الجنوبية
مراسل الجديد: دورية من القوات الفرنسية العاملة في اليونيفيل طلبت من أحد المزارعين الذي كان يعمل في جبانة بلدة القنطرة المغادرة في مهلة ساعة بتحذير اسرائيلي
خاص الجديد
محليات
الجديد:
دورية
القوات
الفرنسية
العاملة
اليونيفيل
المزارعين
جبانة
القنطرة
المغادرة
بتحذير
اسرائيلي
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: العميل "ع.ص" اعترف أثناء التحقيق معه أن بحوزته جهازاً متطوراً زوده به الإسرائيليون يستخدم لمراقبة وتصوير المراكز العسكرية اللبنانية ويتيح تواصلاً مباشراً بينه وبين الموساد
زياد نجيم في أجرأ حوار عن الدين و الفن والسياسة الآن على الجديد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
07:24
مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي فجّر كل الاستراحات على ضفاف نهر الوزاني
07:24
مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي فجّر كل الاستراحات على ضفاف نهر الوزاني
07:15
معلومات الجديد: العميل "ع.ص" اعترف أيضاً بتزويده بسترة تحتوي بطريقة مخفية على مبلغ مالي كبير لدعمه في تنفيذ مهامه التجسسية
07:15
معلومات الجديد: العميل "ع.ص" اعترف أيضاً بتزويده بسترة تحتوي بطريقة مخفية على مبلغ مالي كبير لدعمه في تنفيذ مهامه التجسسية
07:14
معلومات الجديد: العميل "ع.ص" اعترف أثناء التحقيق معه أن بحوزته جهازاً متطوراً زوده به الإسرائيليون يستخدم لمراقبة وتصوير المراكز العسكرية اللبنانية ويتيح تواصلاً مباشراً بينه وبين الموساد
07:14
معلومات الجديد: العميل "ع.ص" اعترف أثناء التحقيق معه أن بحوزته جهازاً متطوراً زوده به الإسرائيليون يستخدم لمراقبة وتصوير المراكز العسكرية اللبنانية ويتيح تواصلاً مباشراً بينه وبين الموساد
يحدث الآن
محليات
08:09
ماذا كان يأكل الجنود الاسرائيليون في جنوب لبنان؟ مراسل الجديد يجول داخل أحد المنازل في بلدة علما الشعب
محليات
07:31
أثناء عودته من الأراضي المحتلة.. أمن الدولة توقف عميلاً!
خاص الجديد
07:24
مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي فجّر كل الاستراحات على ضفاف نهر الوزاني
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:31
أثناء عودته من الأراضي المحتلة.. أمن الدولة توقف عميلاً!
15:05
زياد نجيم في اقوى تصريح عن الدين: ما بعرف شو جنس الله ولا اتضرع لأحد
15:56
الجيش داهم منزل مطلوب وضبط مخزناً للسلاح في هذه المنطقة!
2025-01-21
هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالتها..والجمهور يتفاعل
02:58
سرقة كبيرة في ضبية.. وقوى الأمن توقف الفاعل
01:18
اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي وترامب.. وهذا ما دار بينهما
بالفيديو
بالفيديو
06:50
مراسلة الجديد تتابع مجريات زيارة وزير الخارجية السعودي
15:10
زياد نجيم في أجرأ حوار عن الدين و الفن والسياسة الآن على الجديد
13:49
مقدمة النشرة المسائية 22-01-2025
2025-01-21
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2025
2025-01-21
من قصر بعبدا .. مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات
2025-01-21
آخر الاجواء من قصر بعبدا ومعلومات عن الحراك السياسي والحكومي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:56
الجيش داهم منزل مطلوب وضبط مخزناً للسلاح في هذه المنطقة!
محليات
15:56
الجيش داهم منزل مطلوب وضبط مخزناً للسلاح في هذه المنطقة!
محليات
07:31
أثناء عودته من الأراضي المحتلة.. أمن الدولة توقف عميلاً!
محليات
07:31
أثناء عودته من الأراضي المحتلة.. أمن الدولة توقف عميلاً!
محليات
13:03
سلام لن يعتذر!
محليات
13:03
سلام لن يعتذر!
عربي و دولي
11:35
ترامب توعّد روسيا!
عربي و دولي
11:35
ترامب توعّد روسيا!
محليات
00:43
عملية خطف فاشلة في بيروت و"تدخل حزب نافذ" يُغلق التحقيق
محليات
00:43
عملية خطف فاشلة في بيروت و"تدخل حزب نافذ" يُغلق التحقيق
محليات
11:18
ناشطة ضمن عصابة.. قوى الأمن توقف سيدة!
محليات
11:18
ناشطة ضمن عصابة.. قوى الأمن توقف سيدة!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025