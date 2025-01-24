الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
15:38
السنوار تنقل فوق الارض لا تحتها.. مشاهد تعرض لأول مرة
13:31
بالفيديو - رجل يواجه عاصفة!
10:37
تيار المردة يكذب أنباء المفاوضات مع سلام!
2025-01-24
طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد من أول شباط
2025-01-24
فيديو - حادثة صدم رهيبة.. ونجاة أم تجر طفلتها بأعجوبة
خاص الجديد
مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة لـ #الجديد: أي اتفاق مع حزب أو كتلة أو طائفة يقابله اتفاق مع الاخرى وسط رفض الجميع طرح أسماء مرشحيها وترك الخيار النهائي للرئيس المكلف
2025-01-24 | 13:09
A-
A+
مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة لـ #الجديد: أي اتفاق مع حزب أو كتلة أو طائفة يقابله اتفاق مع الاخرى وسط رفض الجميع طرح أسماء مرشحيها وترك الخيار النهائي للرئيس المكلف
مقالات ذات صلة
مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة لـ #الجديد: عدنا إلى نقطة الصفر والتعثر حكومي سيد الموقف وكل المفاوضات صارت بحكم الملغاة بعدما ساد مبدأ وحدة المعايير بين الكتل
النائب سجيع عطية لـ الجديد: علاقتنا ككتلة اعتدال مع الرئيس المكلف نواف سلام جيدة ونحن نطالب بتوحيد المعيار في تشكيل الحكومة والتواصل مستمر معه
مصادر دبلوماسية لـ #الجديد: لضرورة ألا يستعجل الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة مقابل تشكيلها بما يتلاءم مع خطاب القسم دون الخضوع لشروط القوى كافة ويكون ذلك بمواكبة الخماسية
مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة لـ #الجديد: أي اتفاق مع حزب أو كتلة أو طائفة يقابله اتفاق مع الاخرى وسط رفض الجميع طرح أسماء مرشحيها وترك الخيار النهائي للرئيس المكلف
خاص الجديد
محليات
متابعة
تشكيل
الحكومة
#الجديد:
اتفاق
طائفة
يقابله
اتفاق
الاخرى
الجميع
أسماء
مرشحيها
الخيار
النهائي
للرئيس
المكلف
العودة الى الأعلى
بعد بيان نتنياهو.. هل تلقى لبنان إشعاراً بتمديد الهدنة؟
مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي فجّر كل الاستراحات على ضفاف نهر الوزاني
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:10
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية لم يطالب حتى اللحظة بأية حقائب وإنما تشاور فقط مع الرئيس المكلف ببعض الأسماء
13:10
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية لم يطالب حتى اللحظة بأية حقائب وإنما تشاور فقط مع الرئيس المكلف ببعض الأسماء
13:08
مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة لـ #الجديد: عدنا إلى نقطة الصفر والتعثر حكومي سيد الموقف وكل المفاوضات صارت بحكم الملغاة بعدما ساد مبدأ وحدة المعايير بين الكتل
13:08
مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة لـ #الجديد: عدنا إلى نقطة الصفر والتعثر حكومي سيد الموقف وكل المفاوضات صارت بحكم الملغاة بعدما ساد مبدأ وحدة المعايير بين الكتل
13:08
معلومات الجديد: الدولة اللبنانية على المستويين السياسي والعسكري تعمل على اتخاذ إجراءات ميدانية بدءا من فجر الاحد كي لا يندفع سكان الجنوب والقرى الحدودية إلى مواقع مواجهة مع العدو
13:08
معلومات الجديد: الدولة اللبنانية على المستويين السياسي والعسكري تعمل على اتخاذ إجراءات ميدانية بدءا من فجر الاحد كي لا يندفع سكان الجنوب والقرى الحدودية إلى مواقع مواجهة مع العدو
يحدث الآن
فن
04:18
ناصيف زيتون يفاجئ الجمهور بـ"ديو" مع ريكي ريتش.. اليكم التفاصيل
فن
04:12
ما حقيقة اعتزال فرح شريم الفن؟
عربي و دولي
04:10
بالفيديو: الأسيرات الـ4 يغادرنَ غزة بـ"ضحكة وصحة جيدة"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-12-05
فائدة "غير متوقعة" للشكولاتة الداكنة!
2025-01-15
بالرصاص.. "نهر البارد" يحتفل بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
2024-12-11
قصي خولي بأول ظهور له بعد سقوط النظام في سوريا : صار الواحد يكون صاحب كلمة حرة ورأي حر
2024-07-09
مراسل الجديد: استشهاد "أبو الفضل كرنبش" المرافق السابق للسيد حسن نصرالله بعد الغارة على سيارة عند طريق دمشق بيروت
2024-11-13
تعاقدات برشلونة بين بيدري وجافي وأراوخو ودي يونغ
2024-12-23
ضرب وسحل و"دواعش".. هذا ما حصل عند نقطة المصنع!
بالفيديو
بالفيديو
14:49
معقوله الحكيم يصير معارضة؟ .. ربيع الهبر يصنّف فرق المعارضة والموالاة في لبنان
12:47
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2025
2025-01-24
وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا يبدأ زيارة رسمية للبنان استهلها بلقاء الرئيس جوزاف عون
2025-01-23
مقدمة نشرة أخبار الجديد
2025-01-23
مقدمة النشرة المسائية 23-01-2024
2025-01-23
لقاءات لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في بيروت .. مراسلة الجديد تنقل الأجواء
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
05:20
نانسي عجرم و فادي الهاشم سيعلنان طلاقهما بطريقة ودية؟
فن
05:20
نانسي عجرم و فادي الهاشم سيعلنان طلاقهما بطريقة ودية؟
عربي و دولي
15:38
السنوار تنقل فوق الارض لا تحتها.. مشاهد تعرض لأول مرة
عربي و دولي
15:38
السنوار تنقل فوق الارض لا تحتها.. مشاهد تعرض لأول مرة
عربي و دولي
14:48
"هدفنا ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه".. إليكم تصريح البيت الأبيض!
عربي و دولي
14:48
"هدفنا ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه".. إليكم تصريح البيت الأبيض!
عربي و دولي
14:54
"مقترح ايراني جديد مع ترامب".. هذا ما نقله أكسيوس!
عربي و دولي
14:54
"مقترح ايراني جديد مع ترامب".. هذا ما نقله أكسيوس!
عربي و دولي
14:18
العربية: انتشار أمني كبير في جبلة بالساحل السوري
عربي و دولي
14:18
العربية: انتشار أمني كبير في جبلة بالساحل السوري
فن
10:21
مصدر مقرب يكشف تفاصيل صادمة حول طلاق نانسي عجرم .. تم قبل 3 سنوات
فن
10:21
مصدر مقرب يكشف تفاصيل صادمة حول طلاق نانسي عجرم .. تم قبل 3 سنوات
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025