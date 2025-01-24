معلومات الجديد: رئيس الجمهورية لم يطالب حتى اللحظة بأية حقائب وإنما تشاور فقط مع الرئيس المكلف ببعض الأسماء

معلومات الجديد: الدولة اللبنانية على المستويين السياسي والعسكري تعمل على اتخاذ إجراءات ميدانية بدءا من فجر الاحد كي لا يندفع سكان الجنوب والقرى الحدودية إلى مواقع مواجهة مع العدو