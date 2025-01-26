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حسين أيوب لـ وهلق شو: نواف سلام لا يريد تأليف حكومة "ميني برلمان" أو حكومة من وزراء يتم إدارتهم بطريقة ما
حسين أيوب لـ وهلق شو: نواف سلام لا يريد تأليف حكومة "ميني برلمان" أو حكومة من وزراء يتم إدارتهم بطريقة ما
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سامي الجميل لـ وهلق شو: الطريقة الوحيدة لحماية الجنوب هي تحمل الدولة المسؤولية ولتكن المقاومة الشعبية بقرار منها
2025-01-26 | 14:12
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سامي الجميل لـ وهلق شو: الطريقة الوحيدة لحماية الجنوب هي تحمل الدولة المسؤولية ولتكن المقاومة الشعبية بقرار منها
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