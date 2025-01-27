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الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني دخل قبل قليل بلدة مروحين الحدودية
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني دخل قبل قليل بلدة مروحين الحدودية
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2025-01-27 | 06:35
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مراسلة الجديد: إرتفاع عدد الإصابات في حولا إلى 3 بسبب إطلاق جنود العدو النار على الأهالي أثناء دخولهم إلى البلدة
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مراسلة الجديد: أهالي بلدة حولا تمكنوا من الدخول إلى البلدة وسط إطلاق نار من قبل جيش العدو
مراسلة الجديد: إرتفاع عدد الإصابات في حولا إلى 3 بسبب إطلاق جنود العدو النار على الأهالي أثناء دخولهم إلى البلدة
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محليات
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