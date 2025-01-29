معلومات الجديد: رسالة دبلوماسية وصلت إلى لبنان نصحت سلام بأن يشكل حكومة مستقلة تحديداً في وزارة المال ولا مانع أن يكون شيعياً

معلومات الجديد: رسائل لتقاطع دولي اقليمي وصلت الى لبنان بأن أهم الضمانات لاستعادة ثقة المجتمع الدولي هي تشكيل حكومة لا يتمثل فيها الثلث الضامن ولا التوقيع الثالث ولا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة