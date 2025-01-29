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معلومات الجديد: رسالة دبلوماسية وصلت إلى لبنان نصحت سلام بأن يشكل حكومة مستقلة تحديداً في وزارة المال ولا مانع أن يكون شيعياً
2025-01-29 | 12:50
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معلومات الجديد: رسالة دبلوماسية وصلت إلى لبنان نصحت سلام بأن يشكل حكومة مستقلة تحديداً في وزارة المال ولا مانع أن يكون شيعياً
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مصادر الجديد: الثنائي لم يسلم بعد الاسماء للرئيس المكلف بانتظار حسم باقي الحقائب الـ 4 الى جانب وزارة المال لذلك سيكون للثنائي لقاء ثالث مع الرئيس سلام لم يحدد موعده بعد
معلومات الجديد: رسالة دبلوماسية وصلت إلى لبنان نصحت سلام بأن يشكل حكومة مستقلة تحديداً في وزارة المال ولا مانع أن يكون شيعياً
خاص الجديد
محليات
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