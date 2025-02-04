مصادر نيابية لـ الجديد: "الكل بطل حاملو راسو وبدو مكاسب عبر الضغط بالساعات الأخيرة"

أفادت مصادر نيابية لـ "الجديد" أن الساعات الأخيرة تشهد ضغطًا من جميع الأطراف سعياً لتحقيق مكاسب. وفي هذا السياق، أفادت معلومات "الجديد" أن القوات اللبنانية قد أرسلت اسماً للحقيبة السيادية، إلا أن الرئيس المكلف نواف سلام رفضه، وأبلغهم أنه مستعد للموافقة على اسم بديل في حال كان أفضل. .



وبحسب المصادر النيابة، فإن التشكيلة الحكومية باتت منجزة والأسماء جاهزة، إلا أن النقاشات لا تزال مستمرة بشأن حقائب القوات اللبنانية، التي تبقى محل أخذ ورد بين المعنيين.



وفي سياق متصل، علمت "الجديد" أن النائب وليد البعريني قد زار الرئيس المكلف حاملاً أسماء لوزارة الزراعة، لكن سلام رفضها أيضًا.



من جهتها، أكدت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ "الجديد" أن 80% من الأخبار والمعطيات لم تتجدد منذ الأسبوع الماضي.