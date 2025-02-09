طارق متري لـ "وهلق شو": مصرون على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي في موعده وسنناقش السبل الإجرائية لكيفية بسط الدولة سيادتها على الأراضي اللبنانية كما سنسعى للتفاهم حول هذا الأمر