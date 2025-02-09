نجاد فارس لـ "وهلق شو": نريد أن يستلم الجيش اللبناني البلد بشكل كامل وقد وقع لبنان اتفاقاً ينص على ذلك كما أننا نعمل في أميركا من أجل زيادة دعم الجيش وهناك مشاريع عدة نعمل عليها أيضاً