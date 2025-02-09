الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
05:18
كاميرا مراقبة توثق عملية السرقة في الحمرا
04:06
بالفيديو- جرحى في حادث سير على جسر الاولي - صيدا
03:38
بالفيديو - في الحمرا.. حاولا سرقته فقتلهما
01:37
بالصور- حادث سير في عكار يودي بحياة شخص وجرح آخرين
2025-02-09
بالفيديو - "وحش البحر".. ظهور نادر سمكة الأعماق المظلمة
خاص الجديد
وزير الزراعة نزار هاني لـ "وهلق شو": الأضرار التي لحقت بالزراعة والبنى التحتية جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان كبيرة ومعالجتها أولوية
2025-02-09 | 16:36
A-
A+
وزير الزراعة نزار هاني لـ "وهلق شو": الأضرار التي لحقت بالزراعة والبنى التحتية جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان كبيرة ومعالجتها أولوية
مقالات ذات صلة
وزارة الزراعة: مكافحة التهريب أولويتنا
وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ الجديد: قمنا بكل الترتيبات التي من شأنها الإلتزام بالـ 60 يوماً ولكن لدينا هواجس من العدو الإسرائيلي الذي لا يلتزم بالمواثيق والأعراف
سيباستيان فيتيل من الفورمولا وان الى الزراعة
وزير الزراعة نزار هاني لـ "وهلق شو": الأضرار التي لحقت بالزراعة والبنى التحتية جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان كبيرة ومعالجتها أولوية
خاص الجديد
محليات
الزراعة
"وهلق
الأضرار
بالزراعة
والبنى
التحتية
العدوان
الإسرائيلي
لبنان
كبيرة
ومعالجتها
أولوية
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: تجدد الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية من جهة الهرمل
وزير الذكاء الاصطناعي كمال شحادة لـ #الجديد: هذه الحكومة غير حزبية وسنعمل ضمن فريق عمل واحد والبلد بحاجة إلى تضامننا
اقرأ ايضا في خاص الجديد
07:01
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ #الجديد: سأجتمع مع جمعية الصناعيين لوضع خطة استراتيجية للعام المقبل والهدف من الاجتماع اليوم هو الاتفاق على لوجستية العمل
07:01
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ #الجديد: سأجتمع مع جمعية الصناعيين لوضع خطة استراتيجية للعام المقبل والهدف من الاجتماع اليوم هو الاتفاق على لوجستية العمل
07:00
وزير المهجرين كمال شحادة لـ #الجديد: هذه فرصة لتحقيق ما يتجاوب مع طموحات اللبنانيين
07:00
وزير المهجرين كمال شحادة لـ #الجديد: هذه فرصة لتحقيق ما يتجاوب مع طموحات اللبنانيين
16:02
وزيرة البيئة تمارا الزين لـ "وهلق شو": يجب النظر في كيفية إعادة مأسسة العمل داخل الوزارات والإدارات العامة وكذلك في إعادة هيكلة القطاع العام فلا يمكن لأحد أن يحل مكان الدولة
16:02
وزيرة البيئة تمارا الزين لـ "وهلق شو": يجب النظر في كيفية إعادة مأسسة العمل داخل الوزارات والإدارات العامة وكذلك في إعادة هيكلة القطاع العام فلا يمكن لأحد أن يحل مكان الدولة
يحدث الآن
محليات
07:29
بالصور - الجيش: ضبط أسلحة وقذائف مع مطلوبين على الحدود
محليات
07:23
"وزراء القوات سياديون".. إليكم تصريح جعجع
عربي و دولي
07:16
"آلاف المتطوعين ينضمون الى الجيش السوري الجديد".. هذا ما قاله الشرع!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-01-30
كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي
2025-02-04
كنعان عن تأخير التشكيل: تأخير للإصلاح وهدر للفرصة الاستثنائية!
2025-02-08
جنبلاط اتصل بالرؤساء الثلاثة مهنئاً
2025-01-01
نجوى كرم ترقص الدبكة على المسرح في دبي بشكل احترافي وتوجه رسالة غير متوقعة
2025-02-05
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ما زلنا لا نفهم بشكل كامل تفاصيل القنبلة التي ألقاها ترامب
2025-01-12
هذه هي الجوائز المالية لكأس السوبر الإسباني
بالفيديو
بالفيديو
05:30
الجديد تتابع تفاصيل عملية السطوٍ في منطقة الحمرا ببيروت .. للمتابعة مباشرة:
13:12
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2025
2025-02-09
الرؤساء الثلاثة يشاركون في قداس عيد مارمارون بكاتدرائية مار جرجس.. مراسل الجديد ينقل الاجواء
2025-02-09
عظة البطريرك الراعي في قداس عيد مار مارون بحضور الرؤساء الثلاثة .. للمتابعة مباشرة:
2025-02-09
بث مباشر.. قداس عيد مار مارون بحضور الرؤساء الثلاثة
2025-02-09
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يصل الى الى كاتدرائية مار جرجس المارونية للمشاركة في قداس عيد مار مارون ... للمتابعة مباشرة:
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:38
بالفيديو - في الحمرا.. حاولا سرقته فقتلهما
محليات
03:38
بالفيديو - في الحمرا.. حاولا سرقته فقتلهما
محليات
05:18
كاميرا مراقبة توثق عملية السرقة في الحمرا
محليات
05:18
كاميرا مراقبة توثق عملية السرقة في الحمرا
محليات
05:30
الجديد تتابع تفاصيل عملية السطوٍ في منطقة الحمرا ببيروت .. للمتابعة مباشرة:
محليات
05:30
الجديد تتابع تفاصيل عملية السطوٍ في منطقة الحمرا ببيروت .. للمتابعة مباشرة:
محليات
13:12
التيار خارج الصورة التذكارية!
محليات
13:12
التيار خارج الصورة التذكارية!
محليات
00:46
الشرق الاوسط: إتصالات على أعلى المستويات لتهدئة معارك الحدود اللبنانية - السورية
محليات
00:46
الشرق الاوسط: إتصالات على أعلى المستويات لتهدئة معارك الحدود اللبنانية - السورية
محليات
09:40
تنفيذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد الحدود الشمالية والشرقية
محليات
09:40
تنفيذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد الحدود الشمالية والشرقية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025