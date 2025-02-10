معلومات الجديد: لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 ستنعقد قبل 18 شباط والمبعوثة الاميركية مورغن أورتاغوس تنوي العودة الى لبنان في زيارة ثانية قبل هذا التاريخ