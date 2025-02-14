مصادر دبلوماسية للجديد: بيان جيفرز مهّد للإنسحاب الاسرائيلي من القرى مقابل ابقائه محتلاً للتلال الخمس المطلة على المستوطنات الاسرائيلية

معلومات الجديد: جيفرز قال أمام الرئيس بري إن القوات الاسرائيلية ستنسحب من كل القرى باستثناء النقاط الخمس المحددة وما يؤدي لها، فكان جواب الرئيس بري بالرفض القاطع