مصادر دبلوماسية للجديد: التفاوض لا يزال محتدماً بين الرفض اللبناني لأي تمديد لمهلة الانسحاب مقابل إصرار اسرائيلي على البقاء ونتيجة التفاوض ستنحسم بعد 48 ساعة