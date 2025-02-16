السّلاح الشَّرعي فقط!

من جهة أخرى، نقل زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أن لبنان لن يقبل بالاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يضع الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار أمام مسؤولياتها، وكيفية تعاطيها مع مهلة الثامن عشر من الجاري تحدد ما إذا كانت تسعى الى ضرب الحكومة أو إنجاحها. وفي سياق متصل، علمت "الجديد" أن زيارة مورغن أورتاغوس قد تم تأجيلها ولم تُحدد موعد مع الرئاسات الثلاث.