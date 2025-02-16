حسين أيوب لـ وهلق شو: إسرائيل أرسلت مقترحًا عبر الأميركيين لتقليص النقاط التي تريد البقاء فيها من 5 إلى 2 واحدة يالقطاع الشرقي وثانية بالقطاع الغربي