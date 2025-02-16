حسين أيوب لـ وهلق شو: رئيس الجمهورية يعتزم القيام بجولة خارجية وهناك إحتمال لإقرار البيان الوزاري الخميس المقبل

رئيس تحرير 180بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: إيران وافقت مبدئيًا على إجلاء اللبنانيين من عبر طائرة ميدل إيست ستتجه غداً الى طهران بعد تواصل وزير الخارجية اللبناني بنظيره الإيراني بالساعات الماضية