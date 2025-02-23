معلومات الجديد: رئيس الحكومة سيعمل في الأسابيع المقبلة على استكمال الملفات العالقة في التعيينات والاتفاقيات الثنائية مع المملكة لتكون زيارته بعد شهر رمضان ضمن وفد وزاري لتوقيع الاتفاقيات المشتركة