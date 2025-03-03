مراسلة الجديد من القاهرة: بيان القمة يدعو إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة وانسحاب اسرائيلي كامل من القطاع والتنويه بدور ترامب ومصر وقطر بالتوصل إلى اتفاق وإطلاق سراح رهائن