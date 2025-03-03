معلومات الجديد: إجتماعات ستُعقد يوم الأربعاء لحسم التعيينات الأمنية

معلومات الجديد عن الحقائب الوزارية الشيعية: تعيين وزير شيعي من خارج الثنائي مطروح على طاولة سلام ووزارة المال ليست محسومة بعد للشيعة واذا حسمها سلام لشيعي فسيختاره وفق قناعاته