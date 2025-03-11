أرتاغوس لـ "الجديد": أطلقنا مشاورات دبلوماسية لحل قضية النقاط الخمس وإطلاق الأسرى (فيديو)

وأضافت أورتاغوس في حديث لقناة الجديد: "أطلقنا مجموعات عمل دبلوماسية ستعمل على حل المشكلات بين لبنان وإنني متفائلة باتفاق لحل قضية النقاط الخمس".

كما لفتت إلى أن "تدمير ترسانة حزب الله جنوب الليطاني جزء من الاتفاق ونعمل على بناء قدرات الجيش اللبناني كي يكون الحاكم الوحيد".

وأوضحت أورتاغوس أنه"بقيادة الرئيس عون والرئيس سلام نحاول إرساء مستقبل جديد للبنان"، مشيرة إلى أن "تركيزنا اليوم يصب على التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن النقاط الخمس وإطلاق الأسرى".

وأضافت: "يجب على الدولة اللبنانية إعادة إعمار لبنان وليس حزب الله".