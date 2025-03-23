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خاص الجديد
مراسل الجديد: شهيد جراء استهداف سيارة في عيتا الشعب
2025-03-23 | 03:46
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مراسل الجديد: شهيد جراء استهداف سيارة في عيتا الشعب
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خاص الجديد
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