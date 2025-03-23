"أًوقدت اسرائيل ناراً تحتَ الحطب وحَولَ مِنصاتٍ من خشب".. إليكم مقدمة النشرة

أًوقدت اسرائيل ناراً تحتَ الحطب وحَولَ مِنصاتٍ من خشب.. واستخَدمتِ الصواريخَ الخمسة المهترئة بالتصنيفِ العسكري لإضرامِ نيرانٍ متجددة ضِدَ لبنان.. ليلَ أمس نَجت مدينةُ صور من مجزرةٍ كاد يرتكبُها الطيرانُ المعادي عندما قصفَ مبنىً مليئاً بسكانِه، واليوم، وكما كلِّ يوم، استمرَّ العدوُ بخروقاتِه لاتفاقِ وقف اطلاقِ النار في عيتا ويارون ومِنطقة اللبونة وشيحين، وأعلنتْ قيادةُ الجيش أنَّ العدوَ الإسرائيلي رَفعَ وتيرةَ اعتداءاتِه متّخذًا ذرائعَ مختلفة، ومنفّذاً عشراتِ الغارات جنوب الليطاني وشمالَه وصولًا إلى البقاع، مُوقعاً شهداءَ وجرحى، فضلًا عن التسبّبِ بدمارٍ كبير في الممتلكات