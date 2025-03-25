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مراسلة الجديد: العدو يلقي قنابل مضيئة على اطراف بلدة طير حرفا قضاء صور
2025-03-25 | 15:45
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مراسلة الجديد: العدو يلقي قنابل مضيئة على اطراف بلدة طير حرفا قضاء صور
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خاص الجديد
الجديد:
العدو
قنابل
مضيئة
اطراف
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