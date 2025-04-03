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وزير الاقتصاد عامر البساط لـ #الجديد: رفع ترامب للرسوم الجمركية لن يؤثر بشكل كبير ومباشر على لبنان ونتطلع للأثر غير المباشر لهذه الرسوم
2025-04-03 | 07:14
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وزير الاقتصاد عامر البساط لـ #الجديد: رفع ترامب للرسوم الجمركية لن يؤثر بشكل كبير ومباشر على لبنان ونتطلع للأثر غير المباشر لهذه الرسوم
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وزير الاقتصاد عامر البساط لـ #الجديد: رفع ترامب للرسوم الجمركية لن يؤثر بشكل كبير ومباشر على لبنان ونتطلع للأثر غير المباشر لهذه الرسوم
خاص الجديد
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