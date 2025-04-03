عاجل
معاريف عن زعيم المعارضة يائير لابيد: إذا لم يحترم نتنياهو قرار المحكمة العليا سنوقف الدولة حتى إشعار آخر
معاريف عن زعيم المعارضة يائير لابيد: إذا لم يحترم نتنياهو قرار المحكمة العليا سنوقف الدولة حتى إشعار آخر
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:31
عارياًَ بالكامل.. على طريق المطار (فيديو)
2025-04-02
"الميقاتيان" بالصدارة و3 "حريريين".. لبنانيون بقائمة اغنياء العالم
2025-04-02
بعد اتهامه بالتحرش.. اول ردّ لوزير الخارجية "الموضوع ضاين ساعتين"
2025-04-01
إزالة لافتة لحزب الله وغضب بزحلة!
2025-04-01
دينا بأجرأ حوار الليلة مع علي ياسين في برنامج " الفصول الأربعة " بموسمه الثاني
خاص الجديد
ممتلكات رياض سلامة حرة.. ما جديد القضية؟
2025-04-03 | 16:34
A-
A+
ممتلكات رياض سلامة حرة.. ما جديد القضية؟
مقالات ذات صلة
الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي يقوم بسياسة إحراق ما تبقى من منازل وممتلكات المواطنين في بلدة كفركلا
معلومات الجديد: صدور مذكرات توقيف غيابية بحق محاميين.. ما علاقة رياض سلامة؟
مصادر قضائية لـ الجديد عن تدهور صحة رياض سلامة ونقله الى مستشفى أوتيل ديو في بيروت: سلامة يعاني من مشاكل صحية طبيعية بسبب سنه وكثرة التدخين
ممتلكات رياض سلامة حرة.. ما جديد القضية؟
خاص الجديد
لبنان
سلامة
العودة الى الأعلى
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ #الجديد: رفع ترامب للرسوم الجمركية لن يؤثر بشكل كبير ومباشر على لبنان ونتطلع للأثر غير المباشر لهذه الرسوم
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عام بنت جبيل - يارون "منطقة الدورة"
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:37
أغنى بلديات لبنان وأَفقرها.. من هنا بدأ السباق الانتخابي
15:37
أغنى بلديات لبنان وأَفقرها.. من هنا بدأ السباق الانتخابي
12:57
مصادر مقربة من رئاسة الحكومة للجديد: الجانب اللبناني سيستمع إلى أورتاغوس ويدرس مقترحاتها وسيطرح عليها الدبلوماسية المكوكية أي نقل الرسائل بين لبنان وإسرائيل دون تشكيل لجان
12:57
مصادر مقربة من رئاسة الحكومة للجديد: الجانب اللبناني سيستمع إلى أورتاغوس ويدرس مقترحاتها وسيطرح عليها الدبلوماسية المكوكية أي نقل الرسائل بين لبنان وإسرائيل دون تشكيل لجان
10:38
مصادر متقاطعة مع الرئاسات الثلاث للجديد: الموقف اللبناني موحد وستسمعه أورتاغوس في المقرات الثلاثة وسلاح حزب الله يتطلب توافقاً عبر استراتيجية دفاعية إلتزم لبنان بإجرائها
10:38
مصادر متقاطعة مع الرئاسات الثلاث للجديد: الموقف اللبناني موحد وستسمعه أورتاغوس في المقرات الثلاثة وسلاح حزب الله يتطلب توافقاً عبر استراتيجية دفاعية إلتزم لبنان بإجرائها
يحدث الآن
عربي و دولي
00:27
معاريف عن زعيم المعارضة يائير لابيد: إذا لم يحترم نتنياهو قرار المحكمة العليا سنوقف الدولة حتى إشعار آخر
محليات
21:13
مراسل الجديد: المستهدف في صيدا هو حسن فرحات (أبو ياسر) المسؤول في حركة حماس وقد استشهد مع إبنه وإبنته جراء الغارة على مدينة صيدا
محليات
20:57
معلومات أولية أن المستهدف في صيدا هو مسؤول في حركة حماس وقد استشهد مع أفراد عائلته في الشقة المستهدفة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-02-27
صندوقُ دعم للبنان... هذا ما كشفته مصادر ديبلوماسية فرنسية
2025-02-22
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات المقطوعة!
2025-03-28
أورتاغوس للعربية: إيران وحزب الله هما من جرا لبنان للحرب ولا نريد أن نرى دولة داخل دولة في لبنان
06:55
مبعوث ترامب يرد على وزير خارجية ايران.. ويتراجع!
2025-03-30
ماكرون: على الدولة اللبنانية استعادة حصر السلاح بيدها
2025-02-04
ضحك هستيري مع كميل اسمر و اجواء "ولعانة" مع غدي بو موسى وفرح شريم في برنامج والله لنكيف بعد قليل على شاشة الجديد
بالفيديو
بالفيديو
16:34
ممتلكات رياض سلامة حرة.. ما جديد القضية؟
15:37
أغنى بلديات لبنان وأَفقرها.. من هنا بدأ السباق الانتخابي
13:00
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2025
09:58
هنا بيروت - رشيد درباس - الحلقة الكاملة
08:55
بعد رسوم ترامب.. هذا ما سيقوله وزير الاقتصاد للجديد
2025-04-02
مقدمة النشرة المسائية 02-04-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:48
"إما المواجهة أو الإستسلام".. بيان جديد لحزب الله!
محليات
10:48
"إما المواجهة أو الإستسلام".. بيان جديد لحزب الله!
محليات
09:51
مذكرة رسمية بالإقفال
محليات
09:51
مذكرة رسمية بالإقفال
محليات
12:21
كيف سيواجه لبنان عاصفة "أورتاغوس"؟
محليات
12:21
كيف سيواجه لبنان عاصفة "أورتاغوس"؟
عربي و دولي
06:15
"موعد مرجح لضربة عسكرية على ايران".. تقرير أميركي يكشف!
عربي و دولي
06:15
"موعد مرجح لضربة عسكرية على ايران".. تقرير أميركي يكشف!
محليات
13:40
بكلمات نصرالله "حزب الله" ينشر فيديو
محليات
13:40
بكلمات نصرالله "حزب الله" ينشر فيديو
محليات
10:31
عارياًَ بالكامل.. على طريق المطار (فيديو)
محليات
10:31
عارياًَ بالكامل.. على طريق المطار (فيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025