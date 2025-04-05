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مشروع هيكلة المصارف سيحول كبار المودعين إلى مساهمين.. في النشرة بعد قليل
2025-04-05 | 12:37
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مشروع هيكلة المصارف سيحول كبار المودعين إلى مساهمين.. في النشرة بعد قليل
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حاكم مصرف لبنان: لا ينبغي أن يكون مصرف لبنان الممول الدائم للدولة والأولوية سداد الودائع لصغار المودعين يليهم أصحاب الفئة المتوسطة وعلى المصارف والبنك المركزي والدولة تحمل المسؤولية
مشروع هيكلة المصارف سيحول كبار المودعين إلى مساهمين.. في النشرة بعد قليل
خاص الجديد
محليات
هيكلة
المصارف
سيحول
المودعين
مساهمين..
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