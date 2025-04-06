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خاص الجديد

اورتاغوس للوزراء: قدّموا براهينكم عن الاصلاحات

2025-04-06 | 08:41
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اورتاغوس للوزراء: قدّموا براهينكم عن الاصلاحات
اورتاغوس للوزراء: قدّموا براهينكم عن الاصلاحات

أفادت معلومات الجديد أن الوفد اللبناني المؤلف من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ووزير المالية ياسين جابر و وزير الاقتصاد عامر البساط خرج بتصور إيجابي من اجتماع اليوم الذي عقد في عوكر مع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

وأوضحت المعلومات أن الوفد اللبناني قدّم لأورتاغوس مجموعة من الطروحات والتفسيرات المتعلقة بالقوانين التي تعمل عليها الحكومة الجديدة

من جانبها، جددت أورتاغوس التأكيد على أن المساعدات الأميركية ستكون مرتبطة بتحقيق الإصلاحات، بالإضافة إلى الشأن الأمني. كما نقلت الموفدة الأميركية تأكيدها على أهمية الوضع الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة واستعداد بلادها للتعاون مع لبنان في هذا الصدد.

وعبّرت أورتاغوس عن ثقتها باختيار الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام للوزراء في الحكومة الجديدة، وطلبت أن يقدم لبنان تقديم براهين وشواهد ملموسة عن الإصلاحات التي يعتزم تنفيذها.

اورتاغوس للوزراء: قدّموا براهينكم عن الاصلاحات

خاص الجديد

محليات

مورغان أورتاغوس

الولايات المتحدة الأميركية

لبنان

الحكومة اللبنانية

الاقتصاد اللبناني

نواف سلام

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